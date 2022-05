Les Terrasses Cogeco seront de retour au centre-ville de Rimouski du 15 juillet au 14 août.

La rue Saint-Germain deviendra donc piétonne et festive entre la rue de la Cathédrale et la rue Belzile.

Après une édition réussie malgré les consignes sanitaires en vigueur l'été dernier, le comité organisateur promet un retour en force cette année.

Les commerçants et restaurateurs miseront sur des formules 5 à 7 avec de l'animation en terrasses et des prestations les jeudis, vendredis et samedis sans grands attroupements au centre de la rue.

L'ameublement urbain sera également bonifié dans la rue et différents kiosques seront aménagés.

En raison de la pénurie de main-d'oeuvre, les commerçants et les restaurateurs ajusteront leurs heures d'ouverture en fonction de leurs propres capacités.