Les Terrasses Cogeco seront de retour cet été avec une édition près de la normalité étendue sur 31 jours.

La rue Saint-Germain sera fermée entre la rue de la Cathédrale et la rue Belzile du 14 juillet au 15 août. Les Terrasses seront en activité jusqu’à 23 h du dimanche au mercredi et jusqu’à minuit du jeudi au samedi. « C’est vraiment pour agrémenter le secteur et faire en sorte que les 31 jours sont plaisants pour les résidents », explique le président Tommy Lemieux-Cloutier.

Les festivaliers pourront profiter de 5 week-ends d’activités tout au long du festival qui se déroulait sur quatre jours seulement lors de la première édition il y a 9 ans.

Tommy Lemieux-Cloutier s’attend à une hausse de l’achalandage comparativement à l’année dernière étant donné la fin des restrictions sanitaires sur le nombre de consommateurs permis dans les commerces et le retour des touristes internationaux.

En raison de la pénurie de main-d’œuvre, les 40 commerçants participants aménageront leurs heures d’ouverture en fonction de leurs capacités. Le président des Terrasses Cogeco demeure tout de même optimiste.

« En 2020 c’est sûr que le mot PCU, les restaurateurs et les tenanciers s’en souviennent et vont s’en souvenir longtemps. La pénurie est encore là, mais le fait d’avoir une ville et un milieu de la restauration aussi attractif avec une affluence des touristes ça aide à trouver de la main-d’œuvre. »

Tommy Lemieux-Cloutier, président des Terrasses Cogeco

Plusieurs nouveautés

En nouveauté cette année, la microbrasserie L’Octant a conçu une bière spécialement pour les Terrasses Cogeco. La bière blanche La St-Germain sera disponible au cours de l’événement chez tous les tenanciers participants.

Une zone de dégustation de bières de microbrasseries sera également aménagée les week-ends du 28 au 30 juillet et du 12 au 13 août.

Deux journées seront également réservées aux familles avec des activités spéciales les 23 et 30 juillet.

Les 5 à 7 seront mis en valeur avec le retour d’animations, de chansonniers et de DJ.

Le mobilier urbain sera également bonifié.