Les travaux de rénovation au Vieux Théâtre de Saint-Fabien sont à nouveau reportés.

De nouveaux appels d'offres seront lancés à l'automne pour un début des travaux en 2024.

L'inflation et le coût des matériaux ont porté la facture de 4,9M$ à 5,8M$.

Le directeur du théâtre Alexandre St-Pierre assure qu'une demande de majoration du financement a été faite aux deux paliers du gouvernement.

Le fédéral a donné le feu vert. Le dossier est en attente du provincial pour aller de l'avant.

Le report des travaux force évidemment la direction du théâtre à revoir les plans pour cet été.

«On est rendus pas mal agiles avec ce que la pandémie nous a obligés à faire. On a un beau projet de festival nomade cet été, on va se promener partout sur le territoire. C'est ce qui nous définit au Vieux Théâtre de Saint-Fabien, on est un diffuseur en milieu rural, le seul dans la MRC», commente Alexandre St-Pierre.

Une programmation bonifiée devrait être annoncée en mai.