La direction de la Santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent veut planifier une série d'actions durables visant à mieux s'adapter au climat.

Cet objectif suit le dépôt de son rapport sur la vulnérabilité des populations bas-laurentiennes aux changements climatiques.



Les résultats prévoient une augmentation de l'intensité et de la fréquence de plusieurs phénomènes climatiques comme la chaleur, les feux de forêt, l'érosion côtière et les inondations.

Ces phénomènes ont de nombreux impacts sur la santé des personnes, notamment celle des enfants et des personnes âgées.

Parmi les conséquences mentionnées dans le rapport, notons les maladies respiratoires et les problèmes chroniques comme l'asthme.

Le CISSS veut donc mettre sur pied une Table de concertation régionale afin de mieux coordonner les activités d'adaptation climatiques des organismes, des municipalités et des ministères.

Le directeur régional de la santé publique Dr Sylvain Leduc nous donne une idée du type d'action qu'il souhaite développer avec ses partenaires:

«Les municipalités qui ont des îlots de chaleur, avec des logements qui sont mal adaptés pour affronter ce qui s'en vient, se devraient d'offrir davantage d'endroits pour se rafraîchir. Évidemment, la construction, ça prend du temps. Si on planifie à long terme, on aura des logements mieux adaptés et aussi plus d'endroits verts dans nos villes.»