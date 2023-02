Un promoteur de l'Estrie prévoit la construction de deux immeubles de 8 logements chacun pour les personnes handicapées à Mont-Joli.

Han Logement a conclu une entente de principe avec la ville de Mont-Joli pour un projet de 16 logements adaptés au coin des rues Pierre-Normand et Henri-Rouleau.

Ils s'adresseront spécifiquement aux personnes vivant avec un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

La Ville donnera un terrain de plus de 9 000 mètres carrés d'une valeur de 500 000$ et financera le raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts.

Les travaux devront débuter dans un délai maximum de 18 mois suivant la signature officielle de l'entente.

La construction pourrait débuter à l'automne 2024.

«Han Logement veut intégrer ces logements-là un peu partout au Bas-Saint-Laurent, on parle de Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane», ajoute le maire de Mont-Joli Martin Soucy

Le projet comprend également la possibilité d'un 3e immeuble de 8 logements sur le même terrain.