Plus de 60 rassemblements locaux auront lieu partout dans le Bas-Saint-Laurent pour célébrer la Fête nationale les 23 et 24 juin prochains. La Société nationale de l'Est du Québec (SNEQ) a d'ailleurs annoncé la programmation de la Fête du 23 juin au Parc Beauséjour de Rimouski.

Sous le thème Entrez dans la danse, le spectacle combinera danse traditionnelle et musique québécoise avec la participation des groupes JAB et La Queue du Loup.

Ce sont les étudiants Flavie Roy-Lévesque et Fabrice Lajoie qui livreront le discours patriotique cette année.

Comme toujours, le traditionnel feu de joie illuminera le Parc Beau.

Maintenant que la pandémie est derrière nous et que le nationalisme est en montée au Québec, les organisateurs s'attendent à voir beaucoup de Québécois célébrer leur appartenance à leur nation.

«Il y aura 650 fêtes à la grandeur du Québec, environ 5000 évènements qui regroupent près de 2.5 millions de Québécois qui viennent chanter, festoyer, se dire qu'ils sont fiers d'être ensemble et fiers d'être Québécois. On sent qu'il y a un enthousiasme cette année. Est-ce que c'est dû au retour de ce nationalisme plus affirmé, probablement que ça a contribué», commente Simon Bissonnette, directeur général du Mouvement national des Québécoises et Québécois.