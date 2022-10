Toujours à la recherche de sa première victoire sur les patinoires adverses, l'Océanic rendait visite aux Cataractes jeudi soir à Shawinigan.

L'équipe a perdu ses six premiers matchs loin du Colisée financière Sun Life.



«Tu es sur la route, tu es avec les boys, on est très bien traité par l'organisation, on couche dans de beaux hôtels, on mange dans de bons restaurants. Il faut seulement s'assurer de mettre son casque et jouer du bon hockey», a commenté l'entraîneur-chef Serge Beausoleil.

L'Océanic tentera de bâtir sur ses deux victoires du weekend dernier à Rimouski.



Le nouveau venu Patrick Leblanc a quelques mois pour gagner sa place avec l'Océanic.



Le joueur de 20 ans est conscient qu'il doit aider en offensive



«C'est sûr que je vais faire de mon mieux pour aider l'attaque mais je pense que je vais vraiment faire n'importe quoi pour aider l'équipe à gagner et c'est ça qui compte.»