L'Océanic a besoin d'une nouvelle dynamique pour progresser au cours des prochaines années. C'est l'évaluation du propriétaire Alexandre Tanguay qui ne remet aucunement en cause les compétences de Serge Beausoleil qui a mené les opérations hockey au cours des 12 dernières années.

La fin de saison régulière très difficile et le pouls du vestiaire l'ont convaincu qu'il était temps de brasser les cartes.



«Le moment et le timing étaient nécessaires où on était rendus dans notre cycle. Avec les nombreux jeunes de 16 et 17 ans qui ont rejoint notre organisation depuis deux ans, je sentais que c'était le moment pour eux d'avoir un nouveau leadership», explique Alexandre Tanguay.

Il y a toutefois une évidence dans le choix du successeur de Serge Beausoleil.

Il devra travailler avec tous les autres hommes de hockey de l'organisation dont les entraîneurs adjoints Donald Dufresne et Alexis Loiseau et le DG adjoint Dany Dupont qui seront tous de retour.

«Je pense que celui qui voudra prendre les règnes de cette organisation va très bien travailler avec les gens qui sont déjà en place», commente Alexandre Tanguay.