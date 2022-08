Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent 146 000 $ à des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent afin de les doter d’équipements spécialisés pour soigner les enfants.

Ces équipements permettront aux enfants de la région d’être traités près de leur domicile et d’éviter les transferts vers d’autres hôpitaux.

L’Hôpital de Rimouski obtient le plus gros montant avec près de 52 700 $ pour l’achat d’un appareil portatif de photothérapie, de deux moniteurs à signes vitaux et d’un appareil d’oxygénothérapie destinés aux enfants et aux nourrissons en détresse respiratoire.

Près de 17 500 $ sont octroyés à l’Hôpital de Matane pour l’acquisition d’un pèse-bébé et d’un berceau pivotant.

L’Hôpital d’Amqui pourra également se procurer un berceau pivotant grâce à un octroi d’environ 5 500 $.

Le Centre hospitalier de La Mitis reçoit 4 000 $ pour l’achat d’un tire-lait.