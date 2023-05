Le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé n'est pas très à l'aise avec le projet de loi qui augmente de 30% le salaire des députés, considérant la vitalité économique de son comté.

Selon les plus récents chiffres de l'Institut de la statistique (ISQ), le revenu médian à Amqui et Matane figure parmi les plus bas au Québec à 36 000$, à peine 6000$ de plus que l'augmentation à laquelle les députés québécois auront droit.

Dans son rapport, l'ISQ dresse un classement qui repose sur trois critères, soit le revenu médian, la proportion de personnes à l'emploi et l'accroissement de la population.

40% des localités du Bas-Saint-Laurent se retrouvent dans le dernier quintile du classement.

«On connait les revenus disponibles dans nos comtés, on est très mal à l'aise (les députés du PQ). Moi je n'ai pas demandé ça, j'aurais fait tout le mandat sans augmentation sans problème. Là on est confrontés à ça», commentait Pascal Bérubé ce matin à l'Assemblée nationale.

Le salaire des députés québécois augmentera autour de 130 000$, ce qui reste bien en dessous du salaire des députés fédéraux, qui s'élève à près de 195 000$.