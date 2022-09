Le taux de participation au vote par anticipation est plus élevé que la moyenne provinciale dans la circonscription de Rimouski.

Lors de la première journée de vote par anticipation dimanche, 15,62% des électeurs inscrits sur la liste électorale ont déjà fait leur choix dans Rimouski.

La moyenne provinciale est de 12,57 %.

Dans Matane-Matapédia, 11 % des électeurs inscrits sur la liste ont choisi de voter par anticipation dimanche.

deuxième et dernière journée du vote par anticipation dans les circonscriptions de Rimouski et de Matane-Matapédia en ce lundi.

Dans Rimouski, il y a une quinzaine de bureaux de vote accessibles jusqu'à 20 heures.



Les résidents doivent simplement vérifié leur carte d'électeur pour connaître l'endroit où voter.



Des bureaux sont ouverts à Rimouski, Saint-Fabien et Saint-Narcisse.



7 candidats et candidates sont officiellement inscrits et inscrites sur les bulletins de vote.



Dans Matane-Matapédia, il y a une dizaine de bureaux de vote accessibles à Mont-Joli, Matane, Sainte-Luce, Sayabec et Causapscal.



6 candidats et candidates sont inscrits, inscrites sur les bulletins de vote.



Pour ce qui est des étudiants et étudiantes de l'UQAR, du Cegep et du Centre de formation professionnel Rimouski-Neigette, ils pourront voter par anticipation dans leur institution mardi, mercredi et jeudi.