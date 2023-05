Le recteur de l'UQAR François Deschênes considèrera les revendications du comité qui s'oppose à l'emplacement du futur pavillon de médecine vétérinaire.

Le comité formé d'élèves et de professeurs demande à l'UQAR de reconsidérer l'emplacement en raison des 12 arbres matures qui devraient être coupés.



«Ça arrive un peu tardivement. L'équipe promotrice des plans sont en train de regarder si toutes les pierres ont été retournées en terme de capacité de faire ça ailleurs et autres (options). On fait affaire avec des firmes externes, on verra les conclusions», commente François Deschênes.

Le recteur ajoute toutefois que ce sera difficile de trouver un meilleur emplacement que celui qui a été choisi, soit en annexe de l'aile K:

«Différents lieux avaient été envisagés, mais il faut bien comprendre qu'il y a différentes contraintes, comme les contraintes de sol, l'accès à l'eau, l'électricité et plein d'autres étéments. Toutes les contraintes sont prises en compte pour arriver à une conclusion dans les prochaines semaines.»