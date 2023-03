Dû aux conditions météo des dernières heures à Rimouski, les cabanes de pêche doivent être retirées sur la banquise.

L'Association des pêcheurs d'éperlan informe que le pont de glace est dans un état précaire.

«La saison n'est pas terminée officiellement, on permet la pêche à pied. La banquise va tenir le coup pour l'instant, mais il y a des vents du Nord-est prévu cet après-midi, on a du temps doux et en plus il y aura des marées de 13 pieds aujourd'hui, demain et après-demain», explique le responsable de la sécurité Gaston Dionne.