Jean-Yves Lebreux a entrepris un long périple à vélo de 2500 km qui le mènera de Rouyn-Noranda à Cap-aux-Meules afin d’amasser des dons pour Opération Enfant Soleil.

L’homme de 66 ans des Îles-de-la-Madeleine parcourt vendredi le Bas-Saint-Laurent, ce qui marque la moitié de son trajet. Il prévoit s’arrêter à Trois-Pistoles ce soir et à Rimouski samedi.

Il pédale sur une distance de 80 à 130 km chaque jour.

Au départ, le cycliste se croyait ambitieux en se fixant un objectif de 10 000 $. Il a marinant amassé plus de 21 000 $ pour Opération Enfant Soleil.

« Pour l’instant ça va bien. Je savais en décidant de faire ça que j’allais souffrir un peu, que j’aurais mal quelque part, aux fessiers, dans les genoux ou les bras, mais pour la cause des enfants malades on oublie ces bobos-là. Je pense aux enfants et je me dis que je le fais pour eux et avec cœur. »

Jean-Yves Lebreux

L’idée a germé dans son esprit quand il a annoncé publiquement dans un congrès qu’il souhaitait réaliser ce défi. « Maintenant que je l’avais dit, je n’avais plus le choix ! » dit-il.

Jean-Yves Lebreux, déjà passionné de vélo, a pédalé tous les jours pour s’entraîner en vue de son périple.

Sans trop se mettre de pression quant à son itinéraire, il prévoit franchir la ligne d’arrivée à Cap-aux-Meules le 29 juin.

Il est possible de suivre son aventure sur la page Facebook 1G 2P (un gars, deux pédales).