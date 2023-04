Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de plus de 39M$ pour protéger les berges contre l'érosion et la submersion côtières à Sainte-Luce et Matane.

De ce montant, 10,4M$ sont accordés à la municipalité de Sainte-Luce-sur-Mer pour la deuxième phase des travaux dans le secteur de l'Anse-aux-Coques.



Une recharge de plage y sera effectuée sur près de 3km pour préserver la plage et pour protéger 180 résidences vulnérables.

«La plage de Sainte-Luce est un vecteur économique important. Les travaux qui seront faits nous donnent une perspective d'une trentaine d'années», commente la mairesse de Sainte-Luce Micheline Barriault.

Les 28,8M$ restants seront partagés entre Matane-sur-Mer et Petit-Matane pour la sauvegarde d'infrastructures et de biens menacés par l'érosion et la submersion côtières.

Ces aides financières font partie des 70M$ annoncés par la CAQ en mars pour la réalisation de six projets dans l'Est-du-Québec.