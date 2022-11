La populaire Guignolée du Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette se déroule jeudi dans les rues de Rimouski.

Les bénévoles recueilleront l'argent comptant à partir de 7 heures à 11 intersections majeures de la ville.



La formule est bien connue et reste la même depuis plusieurs années.



Les denrées alimentaires seront acceptées dans le hall d'entrée du Colisée Financière Sun Life.



L'an dernier, malgré la pandémie, l'évènement a permis d'amasser 103 000$ afin de répondre à 850 demandes d'aide.



Avec l'inflation qui frappe plus sévèrement les personnes et familles à faible revenu, le président du Centre d'action bénévole est convaincu que les besoins sont plus grands que jamais.



''Voilà une vingtaine d'années, on parlait de 3 classes de salariés soit riches, moyens ou pauvres. De plus en plus on constate qu'on s'en va vers les riches et les pauvres. Des travailleurs et travailleuses qui sont au salaire minimum et qui ont 2 ou 3 enfants, c'est évident qu'ils n'arrivent plus.''

Robert Gagnon, président du C.A. du Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette.

Pour les gens qui paient uniquement par carte et qui désirent contribuer, les organisateurs suggèrent un retrait en argent comptant en vue de la Guignolée jeudi.