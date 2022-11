L'organisme Pro-Jeune-Est lance sa campagne de financement annuelle, qui se déroulera durant tout le mois de novembre.

Il est possible de faire un don directement sur le site web de l'organisme.

L'objectif est fixé à 40 000$.

Les dons seront investis dans la création d'outils pour aider les jeunes et leurs parents à gérer l'anxiété, à accroître la motivation et à mieux s'organiser dans le cadre scolaire.

Les outils seront offerts gratuitement sur le site web de Pro-Jeune-Est.

« On veut vraiment faciliter le quotidien des familles. (...) À l'interne, on a des travailleurs sociaux et des intervenants, mais au besoin on va aller voir des professionnels externes et on va s'associer à eux s'ils peuvent nous aider à compléter les outils », élabore la directrice de l'organisme, Véronique Thibault.

Des bénévoles sont toujours recherchés pour aider les 150 jeunes que l'organisme peut accompagner chaque année.