La direction du Port de Havre-Saint-Pierre, sur la Basse-Côte-Nord, a annoncé mardi le dépôt quelques jours plus tôt d’un projet de navette fluviale reliant la Minganie et la Gaspésie en passant par l’île d’Anticosti.

Le dossier a été déposé au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ), dans l’espoir d’obtenir du financement.

La directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault, explique que le projet vise à créer un circuit reliant des attractions touristiques.

Mme Thériault précise que le traversier offrirait une desserte quotidienne. À partir de Havre-Saint-Pierre, le navire prendrait sept heures et 30 minutes pour se rendre à Port-Menier, à l’île d’Anticosti, où il y aurait une escale de quatre heures. Par la suite, cinq heures de navigation permettraient d’atteindre Rivière-au-Renard, près de Gaspé.

Un article publié sur la page Facebook du Port de Havre-Saint-Pierre ajoute que le navire pourrait accueillir un maximum de 350 passagers, 65 voitures et 15 camions de transport et qu’il pourrait naviguer au moins 160 jours par année, entre juin et la mi-novembre.

Le projet profite de l’appui d’élus des trois régions concernées, y compris de celui du maire de Gaspé, Daniel Côté, qui est président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Il y a deux ans et demi, le ministère des Transports avait annoncé qu'il abandonnait le projet de desserte maritime pour miser plutôt sur le transport aérien. Le ministère avait alors conclu que la solution d'un lien maritime s'avérerait très coûteuse et non optimale.

Havre-Saint-Pierre, qui est située à quelque 1100 kilomètres au nord-est de Québec, est accessible par un lien routier, la route 138.