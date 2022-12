Les MRC de la Mitis et de la Matapédia gardent le cap pour le projet de site d'enfouissement près de Saint-Moïse.

Plusieurs résidents craignent les impacts potentiels sur les milieux humides à proximité.

Le préfet de la Mitis Bruno Paradis est toutefois convaincu que Saint-Moïse reste le meilleur choix:

« Je comprends les résidents de ne pas vouloir d'un site d'enfouissement, personne ne voudrait de ça, mais ultimement, il faut bien trouver un endroit pour les déchets. On produit plus de 15 000 tonnes les deux MRC ensemble. Si on avait une solution miracle, on n'est pas fous, on la prendrait », commente-t-il.

Quant à elle, la préfète de la Matapédia Chantale Lavoie assure que les considérations environnementales sont au coeur des priorités des élus:

« On se fait un devoir que ce site-là soit conforme et même en surprotection sur certains éléments pour s'assurer qu'il n'y ait aucun débordement négatif par rapport à ce projet. »

D'ici l'aménagement d'un site d'enfouissement, les MRC de la Mitis et de la Matapédia doivent transporter les déchets en camion jusqu'à Rivière-du-Loup.

Une solution coûteuse et néfaste pour l'environnement selon Bruno Paradis:

« C'est plus de 88 000 km de camionnage par année. Ça donne une idée des tonnes de gaz que l'on produit. On ne peut pas être environnementaliste seulement quand ça fait notre affaire. »