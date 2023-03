Patinage de vitesse courte piste, Émanuelle Leclerc de Lac-au-Saumon revient des Jeux du Canada avec 2 médailles d'or et autant d'argent.

Vendredi lors de sa dernière épreuve sur l'Île-du-Prince-Édouard, Émanuelle a remporté sa seconde médaille d'or en dominant l'épreuve de 1 000 mètres.



Fidèle à sa stratégie, elle a rapidement accédée en tête de peloton.



La patineuse âgée de 17 ans a mené un podium entièrement québécois.



Plus tôt dans la semaine, Émanuelle a remporté la finale du 500 mètres au terme d'une course marquée par un faux départ et une pause en raison de la chute d'une patineuse.



L'athlète originaire de la Matapédia et qui s'entraine à Québec a également ramené 2 médailles d'argent lors du relais féminin et de la course de 3 000 mètres par points.