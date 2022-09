Québec Solidaire s'engage à investir 6,5 M$ sur 4 ans pour favoriser l'achat et le développement des produits marins récoltés dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent.

La porte-parole de Québec Solidaire Manon Massé et la candidate dans Rimouski Carol-Ann Kack ont annoncé la création de la plateforme commerciale Québec Mer si ce parti est élu le 3 octobre.



Un étiquetage et une traçabilité des aliments font également partie du projet visant à favoriser l'achat et la découverte de produits locaux provenant de la mer.



La candidate Carol-Ann Kack est convaincue que l'Est du Québec possède les atouts pour réussir.



``Notre but ce n'est pas d'inventer une patente pour remplacer ce qui existe. On a une expertise incroyable à Rimouski et au Bas-Saint-Laurent au niveau des technologies maritimes, des études en biologie. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir voir quels produits on peut mettre en valeur.``