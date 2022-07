Le règlement interdisant la présence de camion ou de conteneurs de cuisine de rue est toujours en vigueur à Rimouski.

La Ville a toutefois toléré ce type de restauration pendant les 2 années de la pandémie.



Le maire Guy Caron a demandé aux fonctionnaires de réviser l'actuel règlement 341 qui interdit les «food truck».



Considérant que la populaire cantine côtière Chez St-Pierre à Bic est devenue une véritable attraction touristique, il n'est pas question d'utiliser le règlement pour l'instant.



«Du côté de Chez Saint-Pierre, je pense qu'on réalise tous et toutes l'intérêt de la cantine de Chez Saint-Pierre. Toutefois, si on le permet sans encadrement, ça peut engendrer des débordements dans d'autres types d'exploitation», affirme Guy Caron, maire de Rimouski.

Il ajoute qu'il favorise une autorisation de type cas par cas du moins d'ici la fin de la saison.



«Présentement, on vit un été de transition mais éventuellement on devra trouver une solution plus permanente pour ce type d'installations et c'est sur quoi on travaille», précise-t-il.