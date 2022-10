La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la grippe accuse un retard important au Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS rapporte que moins de 9000 personnes ont pris leur rendez-vous ce qui représente 50% du nombre généralement atteint à cinq jours du début de la campagne de vaccination contre la grippe.



Le directeur régional de la santé publique au Bas-Saint-Laurent croit que certains facteurs expliquent ce retard dans les rendez-vous.



«Cette annonce-là a été faite pendant la campagne électorale alors les gens avaient la tête à autre chose. Les gens ont besoin de se le faire rappeler, quand on regarde autour de nous, il y a des gens malades et l'hiver s'en vient, l'hiver est à nos portes.» - Docteur Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Il est possible de prendre un rendez-vous pour le vaccin pour la grippe sur ClicSanté et de le jumeler à une dose de rappel de vaccin contre la COVID.



Le vaccin est gratuit et fortement recommandé pour les 75 ans et plus, les femmes enceintes, les enfants de 6 ans et plus, les adultes vivant avec une maladie chronique et les proches aidants.



Chaque automne, 39 000 bas-laurentiens profitent du vaccin contre la grippe dont le taux d'efficacité peut varier de 20 à 75 %.