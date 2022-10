La Dégustation prestige de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski sera de retour en présentiel pour sa 22e édition, sous la présidence d'honneur de Simon Bélanger, courtier immobilier chez Via Capitale Horizon.

L'évènement portera un nouveau nom cette année, celui de la Grande Dégustation, et se tiendra le 18 novembre à 18h à l'Hôtel Rimouski.

Une grande sélection de vins choisis par le directeur de la SAQ à Rimouski, Martin Clavet, attend les convives.

Les Fromages d'ici seront aussi présents pour offrir leurs meilleurs fromages.

Les billets sont disponibles au coût de 250$ par personne jusqu'au 28 octobre, après quoi ils monteront à 275$.

Les tables de 6 personnes se soldent à 1500$.

300 convives sont attendus. L'objectif financier est de 75 000$.

« Parmi les nouveautés, il y a la table personnalisée. C'est possible pour les entreprises d'acheter en une seule transaction une table et de remettre un cadeau à leurs convives. Il y aura également une soirée dansante en fin de soirée et une dégustation de grands crus », commente la directrice générale de la Fondation du CHRR, Stéphanie Boulianne.