La Ville de Rimouski a dévoilé son tout premier Plan quinquennal de redéveloppement et de développement et l'a adopté lors de la séance du conseil municipal lundi soir.

Le PQRD vient encadrer les actions à venir en vue d’un développement durable du territoire et pour répondre aux besoins en logements.





«Nous pouvons constater que les secteurs dans lesquels le redéveloppement et le développement sont possibles représentent moins de 10% du périmètre urbain et environ 1% du territoire total de Rimouski. D’où l’importance de se consacrer à la fois au redéveloppement et au développement», a précisé le maire de Rimouski, Guy Caron, dans un communiqué acheminé aux médias.

«Le PQRD s’inscrit aussi en parfaite harmonie avec notre vision Rimouski2030 qui conjugue la création accrue de logements tout en accordant une grande importance à la préservation des milieux naturels», ajoute-t-il.

Le plan indique que 85% du territoire est occupé par des terres agricoles ou forestières donc la capacité de développement de Rimouski est limitée.

La ville prévoit un ajout possible de 3 000 unités d'ici 5 ans, 1 500 en redéveloppement et en développement, «dans l’éventualité où les terrains qui offrent un potentiel de redéveloppement et de développement sont utilisés à leur plein potentiel.»

Une carte interactive des districts touchés est disponible sur le site Web de la Ville de Rimouski.