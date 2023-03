La populaire chocolaterie Chocolats Favoris s'installe à Rimouski.

L'entreprise en a fait l'annonce sous forme de charade sur sa page Facebook.

Sur l'image, on peut voir un bol de riz, une mouche et un skieur, une publication qui a suscité beaucoup d'intérêt avec plus de 500 J'aime, 64 partages et près de 800 commentaires.

La date d'ouverture et l'emplacement n'ont toutefois pas encore été confirmés.