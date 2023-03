Les élus rimouskois maintiennent leur décision d'accorder le permis de démolir la «maison brune».

Les propriétaires, les Immeubles Vianney Ouellet, peuvent donc aller de l'avant avec leur projet de démolition de la maison du 304 de l'avenue de la Cathédrale.



Une maison bifamiliale sera ensuite construite sur le terrain.



Rappelons que les propriétaires ont proposé aux locataires actuels de la maison brune de leur trouver une option de logement en attendant la fin de la construction de la maison bifamiliale.



Quelques opposants à la démolition ont encore une fois monopolisé la période de question d'une heure de la séance du conseil municipal de lundi soir.



Un citoyen a même qualifié publiquement le maire de menteur.



Pour Guy Caron, ce dossier est clos et il est temps de passer à autre chose:



«Un, elle n'est pas citée par la Ville comme étant patrimoniale, elle n'est pas classée par le Québec comme étant patrimoniale, elle ne fait partie ou n'est pas située sur un site patrimonial et il y en a quelques-uns à Rimouski. Si on avait dit on va forcer le propriétaire à faire des rénovations, il aurait pu remplacer l'ensemble par du PVC ou du vinyle. On comprend que les résidents de la maison et les gens qui ont un intérêt marqué par le patrimoine ne seront pas heureux de la décision mais nous allons de l'avant.»



Pour possiblement éviter des situations comme celle-là à l'avenir, les élus ont adopté à l'unanimité un nouveau règlement concernant la démolition de tous les maisons et édifices à Rimouski.