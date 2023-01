Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent invite les Rimouskois à participer à une série d'évènements pour célébrer le Mois de l'Histoire des Noirs en février.

Tout au long du mois, 14 activités seront proposées, telles que des ateliers, des discussions et des animations.

L'objectif est de souligner la contribution des communautés noires à la société québécoise et de sensibiliser la population sur la richesse de la diversité culturelle.

« Il y aura beaucoup de réflexions. On va également célébrer les réussites des citoyens afrodescendants qui vivent à Rimouski. On fera aussi l'état des lieux, parce qu'après plusieurs années de célébration, c'est bon de savoir ce qui a été acquis, ce qui doit être consolidé et de définir les nouveaux chantiers », commente Hubert Mendy, coordonnateur du Mois de l'histoire des Noirs pour AIBSL.

Parmi les activités offertes, notons la diffusion du film Kite Zo A (Leave the Bones) de Kaveh Nabatian le 6 février à 19h30 au Paraloeil.

La cérémonie de remise des prix aux lauréats du Mois de l'histoire des Noirs 2023 aura quant à elle lieu le 11 février à l'UQAR.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook d'Accueil et intégration BSL.