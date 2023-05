Une intervention plutôt inhabituelle a eu lieu lors de la séance du conseil municipal de Rimouski cette semaine.

Un citoyen s'est présenté à la période de questions avec plusieurs sacs remplis de canettes d'aluminium.

Daniel Bélanger et sa conjointe ont ramassé près de 1 000 canettes jetées sur 2,5 kilomètres de route dans le secteur du Chemin des prés.



En plus d'être néfaste pour l'environnement, l'aluminium est déchiqueté par les déneigeuses de la ville, puis par les moissonneuses-batteuses des agriculteurs.

Des fragments de canettes se retrouvent ainsi dans le foin servant à alimenter les vaches et d'autres animaux.

Au final, l'aluminium occasionne des souffrances et même la mort de certaines vaches.

Le président de l'Ordre des médecins vétérinaires Gaston Rioux confirme qu'il s'agit d'une situation fréquente:

«Les ruminants mangent très rapidement pour emmagasiner une certaine quantité d'aliments, donc ces corps étrangers là peuvent causer des problèmes digestifs et des problèmes au niveau des intestins. C'est majeur, ça engendre souvent des soins importants et même des opérations.»

De son côté, le maire Guy Caron précise que les actions de la Ville sont limitées dans ce dossier et il ajoute que c'est d'abord une question de civisme et de savoir-vivre:

«C'est extrêmement problématique. On encourage les gens à être civiques et à ne pas jeter leurs déchets par la fenêtre de leur voiture. On demande aux gens de faire attention à leur environnement et à leur communauté.»