Bonne nouvelle pour les propriétaires de piscines résidentielles à Rimouski: la Ville abandonne son règlement relatif à la sécurité pour le remplacer par celui qui est valide pour l'ensemble du Québec.

Pour le maire Guy Caron, la règlementation provinciale est beaucoup plus facile à respecter que l'ancien règlement municipal:



«Les contraintes n'étaient pas nécessairement justifiées. Le plus difficile, ça demeure de pouvoir inspecter les piscines résidentielles et de s'assurer que le règlement est respecté, donc je pense que c'était plus simple de revenir au règlement du Québec.»