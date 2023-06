La Ville de Rimouski réalisera plus de 227M$ d'investissements dans les projets structurants d'ici 2028.

Les élus ont adopté hier soir le Programme quinquennal d’immobilisations 2024-2028 lors du conseil municipal.



Près de 45M$ seront investis dès l'année prochaine.

Parmi les projets majeurs à surveiller en 2024, mentionnons la mise à niveau et le réaménagement du Colisée Financière Sun Life.

4,6M$ seront injectés pour mettre le Colisée aux normes de la LCH en vue notamment d'une éventuelle candidature rimouskoise pour la Coupe Mémorial en 2025.

La réfection du bâtiment s'échelonnera jusqu'en 2028 pour un investissement total de 17,1M$.

Par ailleurs, plus de 45M$ seront investis dans la réfection du réseau routier et la voirie locale, les mesures de verdissement ainsi que la mobilité durable d'ici 5 ans.

Un projet de revitalisation de Rimouski-Est est aussi prévu dès l'année prochaine jusqu'en 2026 pour un total de 16,8M$.

De plus, Rimouski garde le cap sur son objectif de mise en valeur du centre-ville avec un investissement de 19,5M$ d'ici trois ans.

Autre projet d'envergure à suivre à long terme: celui de la construction d'un nouveau complexe multisport, évalué à 21,5M$.

Le maire de Rimouski Guy Caron est conscient de l'ampleur des investissements, mais estime que le plan adopté par les élus saura livrer la marchandise:

«On est en déficit d'infrastructures, on a besoin de faire du rattrapage un peu partout, particulièrement au niveau de la voirie. Je pense que les gens réalisent qu'on a beaucoup patché durant les dernières années, donc on doit commencer à reconstruire graduellement. L'autre élément, c'est de répondre aux attentes des citoyens en ce qui a trait aux sports et loisirs, à la culture, à la lutte contre les changements climatiques notamment. Par rapport à l'histoire de Rimouski, ce plan est très ambitieux.»