Guy Caron demande une aide financière supplémentaire de Québec pour le service de transport en commun à Rimouski.

Pendant que des millions et même des milliards seront investis dans le Grand Montréal et à Québec, les villes de 100 000 habitants et moins n'ont pas du tout le même traitement.

Les élus rimouskois ont voté une subvention d'1,5 M$ à la Société des transports de Rimouski pour l'année 2023, un budget similaire à celui de l'année dernière.

Le maire précise que la subvention de la Ville et la contribution des utilisateurs représentent 70 % du budget de la Société des Transports.

«Ça n'a pas d'allure. On n'a même pas la capacité de gérer notre propre système, il faut faire affaire avec une tierce partie, donc on est dépendants des appels d'offres», déplore-t-il.