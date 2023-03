La Ville de Rimouski sursoit à sa résolution de démolir la maison brune.

Les élus entendront les citoyens et les groupes lors d'une audience publique le 14 mars à 17h30 à l'hôtel de ville.

Une décision qui fait suite à une lettre envoyée par des citoyens qui souhaitent que la maison du 304 de l’avenue de la Cathédrale soit reconnue comme un bâtiment patrimonial.

«La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous dit qu'une demande de révision doit être prise en compte par le comité de démolition, alors on suit ce que la loi nous demande de faire. On n'était pas forcés de faire une audience publique, mais on a (opté) pour la transparence», explique le maire de Rimouski Guy Caron.