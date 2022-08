Le Novarium — Campus du St-Laurent à Rimouski a officiellement été inauguré jeudi. Le projet a permis la mise sur pied du programme FLOTS qui est un accélérateur de startups oeuvrant dans le secteur de l’économie bleue.

Ce marché touche plusieurs secteurs d’innovation comme la navigation intelligente, les énergies renouvelables, les biocarburants de navigation, la gestion des déchets marins et les biotechnologies marines entre autres.



Donc les entrepreneurs et les chercheurs qui veulent développer des projets innovants peuvent avoir recours à l’accélérateur pour faire avancer la commercialisation plus rapidement et avoir accès à un accompagnement.

Le PDG de Novarium, Martin Beaulieu, souligne qu’une vingtaine de projets sont actuellement en développement dans différents domaines comme la robotique sous-marine, l’architecture navale et la culture d’algues notamment.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, était de passage à Rimouski jeudi pour l’inauguration de Novarium.

« Ça vient concrétiser tout le leadership de la région de Rimouski comme technopole maritime en termes scientifiques, en termes de nouvelles technologies, de startups et de nouveaux concepts. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports