Samuel Ouellet du Parti Québécois est le premier candidat à dévoiler ses priorités pour la circonscription de Rimouski dans le cadre de l'actuelle campagne électorale provinciale.

Son plan comprend 20 engagements qui touchent la justice sociale, la lutte aux changements climatiques, les ainés, les PME et la culture.



S'Il est élu, il promet de collaborer rapidement au projet de requalification de la maison mère de la Congrégation des soeurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire en 84 logements.



Sans surprise, le logement est sa grande priorité et il s'engage à participer dès le lendemain de son élection à une cellule d'urgence pour la création de logements sociaux et étudiants.



Samuel Ouellet affirme que le logement doit être la grande priorité de tous les candidats, candidates et élus de la MRC Rimouski-Neigette.

«On va tous et toutes mettre notre tête sur le billot au bout de 4 ans. On ne peut plus aller plus loin dans cette situation là, on ne peut pas attendre d'atteindre - 10% de taux d'inoccupation. Comme monsieur Legault et les maternelles 4 ans, moi se sera celui du logement dans Rimouski-Neigette», affirme-t-il.

