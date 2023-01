Seulement 25 équipes participeront au 49e Tournoi provincial BMO - Via Capitale du 2 au 5 février à Rimouski.

Il s'agit d'une diminution de 35%, comparativement au tournoi présenté en avril dernier.

La diminution des équipes BB au Québec explique grandement cette baisse.

Plusieurs joueurs de ce calibre rejoignent plutôt les programmes scolaires, dont la structure est incompatible avec celle des programmes civils.

Les organisateurs du tournoi se tournent donc vers Hockey Québec en quête de solutions.

« Ce n'est pas qu'on est en mauvais termes avec Hockey Québec, ce qu'on attend, ce sont des instructions claires concernant la structure scolaire et la structure civile. On veut voir à ce que ces deux structures se parlent pour être en mesure d'accueillir les deux et d'assurer la pérennité du tournoi », explique Jean-Nicolas Grenier-Horth, coprésident du tournoi.