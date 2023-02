La Chambre de Commerce et de l'Industrie Rimouskii-Neigette se dit satisfaite du sommet sur la crise du logement d'aujourd'hui.

Une vingtaine d'intervenants des secteurs politiques et économiques de la ville, dont la députée-ministre Maité Blanchette Vézina, ont participé à la rencontre.

Les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers ont pu se faire entendre sur les différents freins à la construction.

Plusieurs idées ont été proposées pour favoriser la mise en chantier à Rimouski, notamment celle de diminuer les mises de fonds nécessaires pour démarrer un projet.

Avec la situation économique difficile, les mises de fonds demandées par les institutions financières sont passées de 20% à 35% et même 50%.

Suite aux discussions d'aujourd'hui, le directeur général de la Chambre de commerce Jean-Nicolas Marchand souhaite organiser d'autres rencontres pour régler l'enjeu du logement.

«J'ai vraiment apprécié l'écoute de la Ville, de la SOPER, également de notre députée-ministre. En plus, les entrepreneurs et les promoteurs sont arrivés avec des solutions, maintenant, on doit les colliger et voir de quelles façons on peut les bonifier et les concrétiser», explique Jean-Nicolas Marchand.