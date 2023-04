C'est maintenant officiel, les stationnements seront payants le long de la promenade de la municipalité de Sainte-Luce.

Un changement important pour les visiteurs puisque les places de stationnement sont gratuites depuis toujours dans ce secteur très touristique.



Du 1er mai au 31 octobre, les coûts de stationnement seront de 3$ l'heure ou de 10$ par jour.



Il sera toujours possible de se stationner sans frais sur un terrain identifié dans la côte de l'Anse-aux-Coques ainsi que dans la cour d'école à partir du 1er juillet.



Le stationnement sera gratuit en tout temps pour les résidents de Sainte-Luce qui peuvent recevoir leur vignette au bureau municipal.



Pour la mairesse Micheline Barriault, il s'agit d'une décision tout à fait justifiée puisque l'argent des stationnements servira uniquement à l'entretien de la plage et l'amélioration des infrastructures touristiques.



Elle ajoute que les citoyens de Sainte-Luce ne sont plus en mesure d'assumer seuls les coûts de plus en plus élevés de l'entretien de la plage.



Finalement, la municipalité propose 3 kiosques en location pour des entrepreneurs au coût de 3 000$ pour la saison.