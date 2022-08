73 500 personnes ont assisté au grand retour de la formule habituelle des Grandes Fêtes TELUS présentées du 4 au 7 août au parc Beauséjour de Rimouski.

Le directeur général du festival, Sébastien Noël, dit avoir le sentiment du devoir accompli pour cette 16e édition qui a reçu des artistes de renom tels que The Chainsmokers, The Offspring, Flo Rida et Les Trois Accords.

Ces derniers, qui se sont produits sur scène en remplacement des Cowboys Fringants, ont par ailleurs livré un vibrant hommage à leurs amis en chantant Tant qu’on aura de l’amour.

En nouveauté, la scène Hydro-Québec, située à l’agora du parc Beauséjour et présentant des spectacles gratuits 100 % francophones, a accueilli 4000 festivaliers.