Note de la rédaction: Cette liste était valide pour le 26 janvier 2023.

Il est tombé plusieurs centimètres de neige sur plusieurs régions du Québec au cours de la soirée de mercredi et de la nuit dernière et ce n'est pas terminé selon Environnement Canada.

Environnement Canada annonce une accumulation totale de 15 à 25 centimètres de neige pour plusieurs régions jeudi, incluant celles de Montréal, des Laurentides, de la Mauricie, de l'Estrie, de la Beauce et de Québec.

La tempête gagnera ensuite les régions situées plus à l'est, jusqu'en Gaspésie et sur la Basse-Côte-Nord, là où il y aura peut-être encore plus de neige et où des vents parfois forts nuiront davantage aux conditions.

Sachez par ailleurs que des dizaines de vols étaient retardés ou annulés tôt jeudi matin à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, mais la situation semblait moins pire à l'Aéroport international Jean-Lesage, de Québec.

Ce texte sera mis à jour régulièrement afin de vous informer sur la situation des écoles.

Laurentides

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Des Laurentides Ouvertes Retards possibles Des Hautes-Laurentides Ouvertes Retards possibles Rivière-du-Nord Ouvertes Retards possibles Seigneurie-des-Mille-Îles Ouvertes Sir-Wilfrid-Laurier Ouvertes

Lanaudière

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Des Affluents Ouvertes Retards possibles Des Samares Fermées Académie Antoine-Manseau Collège Champagneur Collège Esther-Blondin École Les Mélèzes École Marie-Anne de Rawdon

Capitale-Nationale

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Capitale FERMÉ FERMÉ Central Québec FERMÉ FERMÉ Charlevoix FERMÉ Découvreurs FERMÉ Portneuf FERMÉ Premières-Seigneuries FERMÉ OUVERT Académie Saint-Louis FERMÉ Cégep de Ste-Foy FERMÉ (jusqu’à midi) Cégep Limoilou FERMÉ Cégep Garneau FERMÉ (jusqu’à midi) Collège Aviron FERMÉ Collège de Champigny FERMÉ CDFM huron-wendat FERMÉ Collège François-de-Laval FERMÉ Collège Jésus-Marie de Sillery FERMÉ Collège Saint-Charles-Garnier FERMÉ Collège Stanislas de Québec FERMÉ Collège Mérici FERMÉ École L'Eau-Vive FERMÉ OUVERT Externat Saint-Cœur-de-Marie FERMÉ FERMÉ Externat Saint-Jean-Berchmans FERMÉ François-Bourrin FERMÉ (cours en ligne) Institut Saint-Joseph FERMÉ Mont-St-Sacrement FERMÉ Séminaire des Pères Maristes FERMÉ Séminaire Saint-François FERMÉ Ursulines (Québec et Loretteville) FERMÉ Collège St-Jean-Eudes FERMÉ École Oraliste FERMÉ FERMÉ École Vision St-Augustin FERMÉ

Chaudière-Appalaches

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Appalaches FERMÉ Beauce-Etchemin FERMÉ OUVERT Côte-du-Sud FERMÉ FERMÉ Navigateurs FERMÉ OUVERT Collège Dina-Bélanger FERMÉ Collège de Lévis FERMÉ Juvénat Notre-Dame FERMÉ Marcelle-Mallet FERMÉ École Vision Rive-Sud FERMÉ Service de transport adapté de la STLévis FERMÉ (sauf pour dialyse) Service de transport adapté et collectif de Lotbinière

Centre-du-Québec

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Chênes OUVERT OUVERT OUVERT Eastern Townships FERMÉ FERMÉ n/d Bois-Francs n/d n/d n/d CS de la Riveraine OUVERT OUVERT OUVERT Collège Saint-Bernard n/d n/d n/d Cégep de Drummondville OUVERT UQTR - Campus de Drummondville À DISTANCE

Outaouais | Ontario

Le transport scolaire à Ottawa et dans l'Est ontarien est annulé. Les écoles demeurent toutefois ouvertes de ce côté.

En Outaouais, toutes les écoles sont ouvertes et le transport scolaire est disponible partout, mais il pourrait accuser des retards.