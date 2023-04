Steeve Gagnon, l'homme qui a heurté des piétons au volant d'une camionnette à la mi-mars 2023 au centre-ville d'Amqui, fait l'objet de 12 nouveaux chefs d'accusation: trois chefs de meurtre prémédité et neuf chefs de tentative de meurtre en utilisant un véhicule à moteur, a-t-il été confirmé à Noovo Info, mardi.

Gagnon faisait précédemment l'objet de deux chefs d'accusation pour conduite dangereuse cayant causé la mort. Ainsi, il fait face à un total de 14 chefs d'accusations, a confirmé le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

L'homme de 38 ans reste détenu jusqu'à son retour en cour mercredi, date à laquelle est prévue l'enquête sur sa remise en liberté au palais de justice d'Amqui.

Des experts avaient prévenu que de nouveaux chefs d'accusation seraient probablement portés contre Gagnon au fil de l'enquête sur l'attaque au camion-bélier dans cette ville du Bas-Saint-Laurent.

Simon-Guillaume Bourget (41 ans), Gérald Charest (65 ans), et Jean Lafrenière (73 ans) sont décédés à la suite de cet événement – MM. Charest et Lafrenière le jour même de la tragédie, M. Bourget quelques jours plus tard, le 20 mars.



La question est maintenant de savoir si le chauffard a délibérément fauché avec sa camionnette 11 personnes, dont deux enfants en bas âge, sur le boulevard Saint-Benoît Ouest le 13 mars 2023 en après-midi, et causé la mort des trois hommes. Les deux enfants ont reçu leur congé de l’hôpital le lendemain.

Avec les informations de Noovo Info et de La Presse canadienne