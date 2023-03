Le service de traversier entre Rimouski et Forestville sera offert uniquement à partir de 2024.

La nouvelle corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville précise que les conditions nécessaires pour offrir un service fiable et viable pour la saison 2023 ne sont pas réunies pour l'instant.



Selon les dirigeants de la corporation à but non-lucratif, le report d'un an permettra de consolider le partenariat avec l'armateur sélectionné lors de l'appel d'offres et de mieux planifier l'importante hausse des coûts et des frais pour opérer le service de traversier.



L'attente d'un an permettra également de profiter d'infrastructures rénovées au quai de Forestville.

Les organismes économiques de Rimouski et de Forestville poursuivront également leurs négociations pour obtenir de l'aide du gouvernement du Québec.

Le DG de la Société de promotion économique de Rimouski est déçu de ce report mais il ajoute que l'attente est préférable à un service qui ne serait pas fiable:

«Ce n'est pas une annonce qu'il n'y aura jamais de traversier, c'est qu'on a besoin de temps. Le fait qu'on travaille avec le gouvernement du Québec peut faire qu'on doive retourner en appel d'offres officiel», explique le DG de la SOPER Martin Beaulieu.