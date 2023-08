Un accident a tourné au drame, samedi après-midi, sur un terrain privé de Saint-Léandre, dans le Bas-Saint-Laurent, décimant une famille. Quatre personnes ont perdu la vie.

Un décès est survenu sur place, tandis que les trois autres ont eu lieu pendant la nuit de samedi à dimanche.

Les quatre personnes, deux femmes de 24 et 53 ans et deux hommes de 27 et 60 ans, étaient toutes membres de la même famille. Le couple plus jeune habitait la maison de Saint-Léandre, tandis que le couple plus âgé résidait à Rivière-du-Loup.

Les quatre personnes étaient sur une plateforme en ciseaux «scissors lift», qui s'est renversée pour une raison toujours inconnue. Ils ont fait une chute de plusieurs mètres.

Une enquête a été ouverte et des techniciens ainsi que des enquêteurs ont analysé la scène.

L'enquête déterminera notamment si un bris de l'équipement pourrait être en cause.



Les quatre personnes semblaient faire des travaux sur la maison lorsque l’accident a eu lieu.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été avisée de l'événement, a indiqué un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Avec des informations d'Antoine Desrosiers pour Noovo Info et de La Presse canadienne.