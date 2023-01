La coopérative Riki Bloc acquiert l'église Saint-Yves à Rimouski-Est dans le but d'en faire un centre d'escalade d'envergure.

Cet investissement de 2,6M$ permettra la création d'un lieu de rencontre social et sportif pour toute la communauté de l'Est-du-Québec.

En plus des murs d'escalade, plusieurs services seront offerts sur place.

Il sera notamment possible d'y louer des espaces ainsi que d'acheter ou louer des équipements spécialisés.

Le directeur général de Riki Bloc, François Genin, explique à quoi les amateurs d'escalade peuvent s'attendre du nouveau centre:

« On va avoir des murs d'escalade de blocs (15 pieds de haut) et de voies, avec lesquels on pourra presque se rendre jusqu'au plafond. On a déjà une offre qui permet aux débutants de s'initier, mais avec plus d'espace, on sera nettement plus en mesure d'accommoder les gens qui veulent commencer. »

Grâce à son aide financière de plus de 530 000$, La Caisse Desjardins de Rimouski fait partie des nombreux partenaires qui ont appuyé le projet.

Le directeur général de l'institution financière Renaud Audet est convaincu du succès de l'entreprise:

« C'est quand même un bâtiment important, qui va permettre aux familles de venir bouger ici. Sur le plan touristique, ça risque aussi d'être attrayant, puisque ce serait l'aménagement de ce genre le plus gros de tout l'Est-du-Québec », commente-t-il.

Parmi les autres partenaires majeurs, notons le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, Investissement Québec, La Fiducie du chantier de l’économie sociale, le Réseau d’investissement social du Québec et le Fonds Mille et UN pour la jeunesse.

L'ouverture du centre est prévue pour l'été 2023.