Le Syndicat des employés de la Municipalité de Sayabec déplore un climat de travail toxique pour les employés municipaux.

Malgré le dépôt de plusieurs griefs de harcèlement, les conditions de travail se détériorent, selon le syndicat.



«La direction crie après les employés, elle hurle même quand les choses ne sont pas faites à sa façon. On est en pénurie de main d'oeuvre, je ne crois pas que c'est une attitude que les employeurs se doivent d'avoir pour conserver leurs employés», dénonce Nathalie Courchesne, conseillère syndicale du SCFP.

Le Syndicat demande donc à l'employeur d'imposer des sanctions disciplinaires avant que les employés quittent leurs fonctions.

«Lors du dernier évènement, un des élus était sur place et il n'a rien fait à ce que je sache. On a déposé un autre grief ce matin de harcèlement psychologique. Si ça continue, les employés pourraient s'en aller en congé de maladie parce qu'ils ne sont plus capables de supporter ce harcèlement», affirme Nathalie Courchesne.