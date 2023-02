Un projet immobilier de 8 à 10M$ pour du logement voit le jour dans la Mitis.

L'organisme d'économie sociale CMétis annonce un projet en partenariat public-collectif pour la création d'un écoquartier à Métis-sur-Mer.

Le président-directeur général de CMétis Philippe Dufort explique le concept du projet:

«C'est du développement qui met l'humain et la qualité de vie au centre de toutes les conceptions et les plans qu'on va faire. Par exemple, on va utiliser des matériaux biosourcés (sic), on va faire de l'écoconstruction, on va s'assurer qu'il y ait des liens sociaux, des espaces communs.»

La première phase, qui devrait débuter cet été, prévoit la construction d'une vingtaine d'unités comportant un volet abordable.

Elles seront situées sur les plateaux surplombant le fleuve.

La municipalité de Métis-sur-Mer contribue pour plus d'un million en donnant le terrain, en plus d'une exemption de taxes pour 35 ans.

Suite à ce projet, CMétis souhaite exporter le concept ailleurs au Québec.