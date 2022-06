Un projet majeur de 19 M$ permettra la construction de 89 unités de logement à Matane.

La première phase du projet a été officialisée avec la symbolique pelletée de terre lundi.

Le Boisée St-Rédempteur, construit par STB Immobilier, est un développement de logements locatifs qui sera situé près du Cégep de Matane destiné à toutes les générations et aux familles.

Il s’agit de l’un des plus gros projets domiciliaires réalisés à ce jour dans la ville de Matane, selon le copropriétaire de STB Immobilier Sébastien Tremblay.

La première phase sera livrée au printemps 2023 et comprend la construction de deux bâtiments de 12 logements, dont des appartements de quatre, cinq et six pièces et demie ainsi que des maisons de ville.

Il y aura ensuite une deuxième phase dont le début est prévu en 2023 et qui inclut la construction de 23 maisons de ville, trois bâtiments de 12 logements et un de six logements.

Avec un taux d’inoccupation à 1,7 % à Matane, le maire Eddy Métivier se réjouit de cet investissement qui permettra de répondre à la crise du logement.

