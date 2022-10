Les femmes enceintes du Bas-Saint-Laurent profitent plus rapidement de services personnalisés en s'inscrivant le plus tôt possible sur le site web qui leur est consacré.

Les futures mamans sont invitées à remplir le court formulaire disponible sur le site quebec.ca/magrossesse.



Sur 1 600 femmes enceintes par année au Bas-Saint-Laurent, 12 % ne font pas l'objet d'un suivi médical dès le départ.



Il s'agit d'un taux nettement inférieur à la moyenne provinciale qui se situe à 25%.



L'inscription sur le site dès le début de la grossesse permet de profiter d'un suivi plus rapidement.



Josiane Rioux est la travailleuse sociale pour le programme offert par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.



``Ce qu'on veut en fait c'est que ce soit plus rapide. Avant c'était le professionnel de la santé qui nous faisait la référence. Avec le site, on peut devancer de plusieurs semaines notre offre de services et c'est ça qui est efficace.``



Katia Sirois est la responsable du programme Ma grossesse au CISSS du Bas-Saint-Laurent.



``L'objectif visé est aussi de rejoindre l'ensemble des futures mamans et nécessairement favoriser les services qui pourraient lui être offerts si sa situation l'exige et qui auront une répercussion sur la santé et le bien-être de l'enfant à naître.``