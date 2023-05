La ville de Mont-Joli complète son année financière 2022 avec un surplus d'1,1 million de dollars.

La majeure partie du surplus provient des revenus éoliens qui atteignent 527 000$.



Il s'agit d'une hausse de 70 000$ comparativement à 2021.



Le maire Martin Soucy précise que les revenus éoliens permettent de financer différents projets sans pour autant refiler la facture aux contribuables.



Mont-Joli a investi 3M$ dans différents secteurs dont plus d'un million dans les parcs et terrains de jeux et 800 000$ pour les travaux à l'hôtel de ville et l'acquisition de l'édifice du 300 de l'avenue du Sanatorium.



Le maire Soucy indique que la dette à long terme de la ville a diminué de plus d'1M$ pour s'établir à 10,6M$.