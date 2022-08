Les résidents de Sainte-Luce pourront voir des images de leur municipalité sur grand écran. L’endroit sera l’hôte d’un tournage de la réalisatrice Louise Archambault.

Dès mercredi, et ce jusqu’au 19 août, des scènes du film Le temps d’un été seront tournées sur le site de l’église à l’intérieur et à l’extérieur, dans le cimetière, mais aussi sur la promenade et sur la Route du Fleuve.

Le scénario est écrit par Marie Vien et réalisé par Louise Archambault, qui a notamment signé les films Il pleuvait des oiseaux et Gabrielle.

La comédie dramatique met en vedette Patrice Robitaille dans le rôle de Marc Côté, un aumônier de rue et curé de paroisse qui décide de fermer son église afin de se rendre sur une propriété dont il hérite dans le bas du fleuve. Le personnage amène avec lui une bande de sans-abri qui, comme lui, ont besoin de vacances.

Le film met également en vedette Guy Nadon et Élise Guilbault notamment.

Le producteur Antonello Cozzolino explique que Sainte-Luce représentait bien l’esprit du scénario.

« La réalisatrice a choisi un endroit qui est magique, bucolique et qui correspond exactement à l’émotion que l’on voulait faire ressortir du scénario. Il y a des lieux, des locations, un paysage et une nomenclature géographique qui font en sorte que l’on peut tourner les scènes qui sont écrites dans le scénario. » -Antonello Cozzolino, producteur

Sainte-Luce deviendra Sainte-Blandine-sur-Mer le temps d’un tournage, un nom fictif qui s’inscrit néanmoins dans la réalité, selon le producteur.

Sans vouloir dévoiler le contenu des scènes qui seront tournées, Antonello Cozzolino indique que ce seront des images d’interactions entre les itinérants montréalais et des villageois. « Ce sont des scènes où les gens se familiarisent avec les autres et il y a une confrontation idéologique et sociale. Tout ça sur fond d’humour, mais avec beaucoup de vérité. C’est une comédie dramatique, mais c’est quelque chose qui fait du bien à l’âme, c’est beau, rassurant, inspirant, donc y a juste du bon qui va être tourné dans le bas du fleuve ! »

La sortie du film Le temps d’un été est prévue l’été prochain